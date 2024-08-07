鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至70元，幅度約4.48%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)提出目標價估值：中位數由67元上修至70元，調升幅度4.48%。其中最高估值84元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Reddit公司評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Reddit公司今(7日)收盤價為54.36元。近5日股價下跌4.48%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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