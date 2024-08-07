鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至-4.75元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.93元上修至-4.75元，其中最高估值-3.49元，最低估值-8.86元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.49(-3.49)
|0.16
|0.74
|1.12
|最低值
|-8.86(-9.02)
|-0.68
|0
|0.84
|平均值
|-5.13(-5.24)
|-0.35
|0.35
|1.02
|中位數
|-4.75(-4.93)
|-0.38
|0.37
|1.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.98億
|15.12億
|18.58億
|21.57億
|最低值
|10.61億
|12.96億
|16.04億
|19.64億
|平均值
|11.16億
|13.73億
|16.74億
|20.58億
|中位數
|11.19億
|13.62億
|16.53億
|20.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|2.29億
|4.85億
|6.67億
|8.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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