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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至-4.75元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.93元上修至-4.75元，其中最高估值-3.49元，最低估值-8.86元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.49(-3.49)0.160.741.12
最低值-8.86(-9.02)-0.6800.84
平均值-5.13(-5.24)-0.350.351.02
中位數-4.75(-4.93)-0.380.371.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.98億15.12億18.58億21.57億
最低值10.61億12.96億16.04億19.64億
平均值11.16億13.73億16.74億20.58億
中位數11.19億13.62億16.53億20.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS--------
營業收入2.29億4.85億6.67億8.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRDDT

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