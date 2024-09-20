〈台股開盤〉回補9月股災缺口 電子權值股領軍漲逾300點觸及季線

美股周四反映 FED 進入降息周期大漲，台股今 (20) 日跳空上漲 203 點，以 22246.24 點開出，早盤最高來到 22354.54 點，大漲超過 310 點，不但回補 9/4 股災的跳空缺口，更一度站回季線之上，預估量增至 4200 億元。