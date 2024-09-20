〈台股開盤〉回補9月股災缺口 電子權值股領軍漲逾300點觸及季線
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-20 09:48
美股周四反映 FED 進入降息周期大漲，台股今 (20) 日跳空上漲 203 點，以 22246.24 點開出，早盤最高來到 22354.54 點，大漲超過 310 點，不但回補 9/4 股災的跳空缺口，更一度站回季線之上，預估量增至 4200 億元。
觀察今日電子權值表現，台積電 (2330-TW) 今日跳空開高 981 元，上漲逾 2% 或 21 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 早盤均漲逾 3%，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 也漲逾 1%，均推升今日大盤走強。
其他強勢電子指標還有矽力 *-KY(6415-TW)、京元電子 (2449-TW)、聯強 (2347-TW) 以及高價指標亞德克 - KY(1590-TW)、旭隼 (6409-TW) 等均漲 3-4%；研華 (2395-TW)、聯詠 (3034-TW)、華碩 (2357-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 等漲逾 2%。
焦點族群方面，央行祭出新一輪打房政策，營建相關族群今日全面重挫，興富發重挫 7%、潤泰新 (9945-TW) 也跌逾 3%，新美齊、海悅、華友聯、新潤、欣巴巴、達麗、聯上、三發地產等多檔跌停，皇普、全坤建、永信建等也重挫。
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