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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.29元，預估目標價為48.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.32元下修至1.29元，其中最高估值1.53元，最低估值0.95元，預估目標價為48.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.53(1.68)3.13.8
最低值0.95(0.95)0.591.85
平均值1.28(1.33)1.652.82
中位數1.29(1.32)1.582.82

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值372,319,000382,432,000379,621,000
最低值325,742,020329,715,420327,692,190
平均值358,571,400365,548,880353,656,600
中位數364,652,000372,345,000353,656,600

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.461.266.563.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		332,619,533379,896,563365,812,098253,294,668

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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