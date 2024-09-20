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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估上修至1.12元，預估目標價為50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.11元上修至1.12元，其中最高估值1.66元，最低估值0.92元，預估目標價為50元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.66(1.66)2.093.2
最低值0.92(0.92)1.392.49
平均值1.2(1.17)1.792.84
中位數1.12(1.11)1.932.84

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值277,936,000289,404,000292,842,950
最低值252,527,210275,584,510290,841,000
平均值264,259,640284,010,380291,841,980
中位數263,438,000285,526,500291,841,980

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.84.0510.253.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		259,755,344355,183,300411,670,391273,353,806

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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