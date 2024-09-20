search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至10.94元，預估目標價為162元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11元下修至10.94元，其中最高估值11.25元，最低估值10.71元，預估目標價為162元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值11.25(11.56)12.4
最低值10.71(10.71)10.79
平均值10.96(11.03)11.71
中位數10.94(11)11.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值51,751,00055,747,000
最低值49,595,00052,295,000
平均值50,336,00053,388,500
中位數50,080,00053,148,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.989.28.68.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,158,12247,167,74938,240,05833,765,295

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
智易145.50.69%
美元/台幣31.916-0.05%

相關權證

智易法興(購) 槓桿8.52

延伸閱讀


Empty