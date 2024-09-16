新電信三雄iPhone 16系列首戰！推好康吸果粉

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-16 17:15

‌



蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 系列將於本周五 (20 日) 正式開賣，也是台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 分別併台灣之星與亞太後，首度以新電信三雄之姿搶攻 iPhone 16 商機，因此也紛紛推出好康優惠吸引果粉。

此次電信三雄皆推出零元購機方案，以吸引果粉申辦。另外，根據遠傳統計，選擇頂規機種 iPhone 16 Pro 與 Pro Max 的果粉，合計高達 9 成，其中今年推出的新色「沙漠色鈦金屬」也最受果粉青睞；iPhone 16 系列方面，同樣以新色「湛海藍」最受歡迎，有 30% 的果粉選擇。

‌



電信三雄也分別推出舊換新折扣優惠，中華電信的客戶搭配指定舊機換新機方案，舊機回收價加碼折 2000 元，VIP 最高折 5000 元；台灣大舊換新機優惠最高折 3.2 萬元，若申辦指定月租 1399 元專案，約期 30 個月以上，回收舊機換 iPhone 16 加碼折 2000 元；遠傳舊款換指定新款最高折 3.3 萬元，透過遠傳 friDay 購入新機，可享最高 16% 的優惠。