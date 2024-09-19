〈日股盤後〉Fed不急於寬鬆 日經強漲站回37000點

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-19 14:50

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，勿將 2 碼降幅視為常態，使美元轉強、日元走貶，激勵日經 225 指數(NKY) 周四 (19 日) 開高走開，一度漲逾千點，終場上漲 775 點或 2.13%，報 37155 點。

Fed 宣布降息 2 碼時，日元一度升至 140.45，直到鮑爾在記者會上表態，並不急於轉向寬鬆的貨幣政策後，日元開始回貶至 143 日元左右，顯示市場已消化美國降息對日本股匯的影響，

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半導體部分，東京威力科創上漲 2.47%、愛德萬測試也漲 1.49%；權值股軟銀上漲 2.55%、迅銷 2.41%。

投資者現在將目光轉向日本央行週五的利率決定。