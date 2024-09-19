〈日股盤後〉Fed不急於寬鬆 日經強漲站回37000點
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-19 14:50
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，勿將 2 碼降幅視為常態，使美元轉強、日元走貶，激勵日經 225 指數(NKY) 周四 (19 日) 開高走開，一度漲逾千點，終場上漲 775 點或 2.13%，報 37155 點。
Fed 宣布降息 2 碼時，日元一度升至 140.45，直到鮑爾在記者會上表態，並不急於轉向寬鬆的貨幣政策後，日元開始回貶至 143 日元左右，顯示市場已消化美國降息對日本股匯的影響，
日元回落帶動出口相關類股走強，尤其汽車族群表現最為強勢，豐田汽車強漲 5.05%、本田與日產漲逾 3%。
半導體部分，東京威力科創上漲 2.47%、愛德萬測試也漲 1.49%；權值股軟銀上漲 2.55%、迅銷 2.41%。
投資者現在將目光轉向日本央行週五的利率決定。
Okasan Securities 高級策略師 Rina Oshimo 表示，對於日股而言，Fed 大幅降息卻沒有讓日元變得更強，這是理想的結果。由於日本央行預計將維持利率不變，市場關注該行行長植田和男之後的談話。
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