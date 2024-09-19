Made on YouTube將推「粉絲熱推」功能 Beta版在台測試

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-19 16:00

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Google(GOOG-US) 今 (19) 日宣布，Made on YouTube 將推出一系列產品更新，協助創作者激發創意、推動事業，並促進平台互動。其中「粉絲熱推 (hype)」為此次推出的更新功能，目前 Beta 版已在台灣、巴西及土耳其展開測試。

Google 表示，將粉絲熱推功能開放給部分訂閱人數少於 50 萬的頻道，並設計「小型創作者獎勵」機制，讓訂閱數較少的頻道，可獲得積分加成。每位使用者 1 週可熱推 3 次，未來預計開放粉絲購買額外的熱推次數，同時為創作者帶來新的收益來源。

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Google 觀察，針對 2500 多名 18 到 45 歲的美國、日本和德國觀眾進行一份問卷調查，超過 75% 的受訪者與超過 80% 的 Z 世代觀眾表示，他們願意協助中小型創作者拓展頻道規模。

粉絲熱推功能 Beta 版目前已在台灣、巴西和土耳其展開測試，觀眾前 4 週就在 5 萬多個頻道上熱推超過 500 萬次。此外，Beta 版測試期間，18 到 24 歲的觀眾最常使用粉絲熱推功能，約占全體的 30%。