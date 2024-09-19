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奇鋐與北富銀聯貸案完成簽約 簽訂1.5億美元聯貸

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-19 17:59

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奇鋐與北富銀聯貸案完成簽約，簽訂1.5億美元聯貸。(圖：shutterstock)

散熱廠奇鋐 (3017-TW) 今 (19) 日公告，與台北富邦商業銀行等 14 家聯貸銀行團完成簽約，簽訂為期 5 年等值美金 1.5 億元的聯合授信案，用以償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金。  

根據奇鋐公告，聯貸銀行團共有 14 家銀行，主辦銀行為台北富邦商業銀行，另外還有玉山商業銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣銀行、兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、臺灣中小企業銀行、台新國際商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國銀行、安泰商業銀行以及凱基商業銀行。 


奇鋐持續受惠 AI 伺服器需求強勁，推升奇鋐營運再向上，目前 3D VC(均熱片) 為奇鋐主要出貨產品，且為今年下半年的主要動能。 

此外，奇鋐身為輝達 (NVDA-US)GB200 主要冷板供應商，日系外資也看好奇鋐後市，且首次將奇鋐列入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看 743 元，以奇鋐今日收盤價 561 元來看，仍有 32.4% 的價差。 

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