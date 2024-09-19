奇鋐與北富銀聯貸案完成簽約 簽訂1.5億美元聯貸

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奇鋐持續受惠 AI 伺服器需求強勁，推升奇鋐營運再向上，目前 3D VC(均熱片) 為奇鋐主要出貨產品，且為今年下半年的主要動能。

此外，奇鋐身為輝達 (NVDA-US)GB200 主要冷板供應商，日系外資也看好奇鋐後市，且首次將奇鋐列入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看 743 元，以奇鋐今日收盤價 561 元來看，仍有 32.4% 的價差。