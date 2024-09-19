存股族降息前瘋買高息ETF 00919、00929、00713包辦零股交易前三名

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-19 10:58

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美國聯準會拍板降息 2 碼，不過，大盤前一日震盪收跌，吸引小資存股族進場搶買高息 ETF，觀察 18 日台股零股交易情況，第一名不是護國神山台積電 (2330-TW) 或鴻海 (2317-TW)，而是群益台灣精選高息 (00919-TW)，復華台灣科技優息 (00929-TW) 及元大台灣高息低波 (00713-TW) 分列二、三名，排名前十大中，台股 ETF 就占了 6 席，其中高股息 ETF 多達 5 檔，顯見高息主題持續受投資人青睞。

觀察 18 日台股零股成交量排行前十大，第一名為 00919 的 218.9 萬股，第二為 00929 的 207.5 萬股，近來規模一度衝上千億的 00713 則排名第三高，成交量達 173.7 萬股，前三名皆由高息 ETF 包辦。

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第四名為鴻海，第五、六名分別為 00878 及 0056，也是廣受投資人喜愛的高息 ETF，成交量落在 127 萬股至 170 萬股之間；台積電則為第七名，成交量約 83 萬股；市值型 ETF、有小 0050 之稱的富邦台 50(006208-TW) 也榜上有名；此外，新新併男女主角也獲得小資股民的青睞。

市場法人表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的 ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

財富管理達人表示，台股高息 ETF 投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇。00919 一直以來都採取類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，第 6 次配息預估 0.72 元創下新高，連續 6 季衝破 10%，再度刷新台股 ETF 配息紀錄，本次除息日為 9 月 23 日，參與除息最後買進日為 9 月 20 日。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，中長線而言，台股基本面有支撐，投資策略仍為逢低分批佈局，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。