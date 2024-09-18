台股8月股災罩頂 全體券商獲利77億元月減33%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-18 18:49

‌



台股 8 月遭遇股災，出現單日重挫 1807 點，創史上最大跌點，證交所今 (18) 日公布，8 月全體證券商稅後純益 77.84 億元，較上月衰退 39.41 億元、約 33.61%；累計今年 1 至 8 月全體證券商稅後純益 738.69 億元，較去年同期成長 230.75 億元、約 45.43%。

根據統計，8 月大盤總成交值約 8.927 兆元，較上月減少 16.62%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；8 月份自營之出售證券利益及衍生工具利益較少，使證券商自營業務淨利較上月衰退 26.28 億元 (約 89.54%)；8 月份證券商承銷業務淨利則較上月成長 4.49 億元 (約 161.51%)。

‌

