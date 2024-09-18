外資賣超159億 回補中信金5.1萬張 出脫蘋概股華通及鴻海

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今天集中市場自營商買超較多的個股爲，台新金、長榮航、華航、聯電、中租 - KY、中信金、兆豐金、華新、永豐金、元大金；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，新光金、鴻海、群創、台積電、景碩、華通、中環、台虹、廣達、臻鼎 - KY。

資深證券分析黃漢成指出，近期反彈的過程中，季線仍爲沉重壓力區，且在市場觀望態度之下，大盤指數可能震盪向下。20 日開賣的 iPhone 16 系列手機，目前看來除正常換機之外，並沒有太大驚喜的銷售出現，投資人現階段對蘋果概念並不必心存有過高的期待。