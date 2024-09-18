外資賣超159億 回補中信金5.1萬張 出脫蘋概股華通及鴻海
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-18 16:56
台股今 (18) 日集中市場終場下殺 171.24 點 0.78%，以 21678.84 點作收，摜破月線，成交值 3280.5 億元。三大法人合計賣超 274.26 億元。其中，外資反手回補中信金 (2891-TW)5.1 萬張，續加碼新光金 (2888-TW)8.2 萬張，但對蘋果概念股包括華通 (2313-TW) 及鴻海 (2317-TW) 則站在賣方。
今天集中市場，外資賣超 159.24 億元；自營商賣超 155.79 億元；投信買超 40.77 億元；三大法人合計賣超 274.26 億元。在期貨市場方面，外資交易口數淨額爲空單 1332 口，未平倉合約口數爲 30477 口。
今天集中市場外資買超較多的個股爲，新光金、中信金、開發金、長榮航、華航、陽明、萬海、長榮、群創、名軒；今天集中市場外資賣超較多的個股爲台新金、鴻海、聯電、華邦電、日月光投控、華通、中租 - KY、仁寶、泰金寶 - DR、建漢。
今天集中市場投信買超較多的個股爲，中信金、日月光投控、台灣大、聯電、兆豐金、中租 - KY、開發金、緯創、和碩、遠傳；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，群益證、國票金、至上、遠東銀、光寶科、宏碁、國產、豐藝、慧洋 - KY、精成科。
今天集中市場自營商買超較多的個股爲，台新金、長榮航、華航、聯電、中租 - KY、中信金、兆豐金、華新、永豐金、元大金；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，新光金、鴻海、群創、台積電、景碩、華通、中環、台虹、廣達、臻鼎 - KY。
資深證券分析黃漢成指出，近期反彈的過程中，季線仍爲沉重壓力區，且在市場觀望態度之下，大盤指數可能震盪向下。20 日開賣的 iPhone 16 系列手機，目前看來除正常換機之外，並沒有太大驚喜的銷售出現，投資人現階段對蘋果概念並不必心存有過高的期待。
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