外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.13%，報0.6254元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 02:20
截至台北時間19日02:20，紐元/美元上漲0.007點漲幅達1.13%，暫報0.6254點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.18%
- 近 1 週：+0.59%
- 近 3 月：+0.91%
- 近 6 月：+1.71%
- 今年以來：-2.18%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.72，本日上漲0.47%
- 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日上漲0.95%
- 美元/泰銖相關性-0.65，本日上漲0.84%
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