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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至0.81元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.84元下修至0.81元，其中最高估值1.03元，最低估值0.7元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.03(1.03)1.451.651.94
最低值0.7(0.7)0.781.21.94
平均值0.83(0.84)1.041.331.94
中位數0.81(0.84)0.991.271.94

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.80億20.26億21.86億30.69億
最低值12.79億14.10億17.27億30.69億
平均值14.29億16.77億19.87億30.69億
中位數14.20億16.87億20.05億30.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.050.040.02-0.880.79
營業收入7,515萬1.31億3.14億6.54億13.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCELH

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