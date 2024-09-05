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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 10:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1元下修至0.98元，其中最高估值1.18元，最低估值0.77元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.18(1.18)1.511.96
最低值0.77(0.81)0.931.21
平均值0.97(1)1.191.51
中位數0.98(1)1.181.44

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.28億23.17億30.20億30.69億
最低值13.86億15.44億19.88億30.69億
平均值15.49億18.52億22.61億30.69億
中位數15.67億18.20億21.58億30.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.050.040.02-0.880.79
營業收入7,515萬1.31億3.14億6.54億13.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCELH

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