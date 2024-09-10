search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至0.86元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 00:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.86元，其中最高估值1.09元，最低估值0.7元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.09(1.18)1.511.96
最低值0.7(0.7)0.781.2
平均值0.87(0.9)1.091.43
中位數0.86(0.9)1.031.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.28億23.17億30.20億30.69億
最低值12.79億14.10億17.27億30.69億
平均值14.55億17.27億21.26億30.69億
中位數14.28億16.95億20.51億30.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.050.040.02-0.880.79
營業收入7,515萬1.31億3.14億6.54億13.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCELH

相關行情

台股首頁我要存股
Celsius控股33.725.51%

延伸閱讀


Empty