鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至0.94元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.94元，其中最高估值1.18元，最低估值0.7元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.18(1.18)
|1.51
|1.96
|最低值
|0.7(0.7)
|0.79
|1.2
|平均值
|0.93(0.94)
|1.14
|1.46
|中位數
|0.94(0.97)
|1.14
|1.38
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.28億
|23.17億
|30.20億
|30.69億
|最低值
|12.79億
|14.10億
|17.27億
|30.69億
|平均值
|15.00億
|17.82億
|21.72億
|30.69億
|中位數
|15.19億
|17.97億
|20.82億
|30.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.05
|0.04
|0.02
|-0.88
|0.79
|營業收入
|7,515萬
|1.31億
|3.14億
|6.54億
|13.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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