國發會海外新創基地首站Tokyo Hub開幕 引領50家新創交流合作

國發會今 (18) 日於日本東京啟動海外首個新創基地，由國發會主委劉鏡清、東京都廳副知事宮坂學、日本振興貿易機構 (JETRO) 創新部部長中島丈雄等一同揭幕，在台日雙方產業及新創代表等夥伴共同見證下，宣佈東京基地正式啓用。劉鏡清此行共協助近 50 家新創對接日本當地投資人及企業界，涵蓋的領域相當多元，包括人工智慧、生技醫療、資安、數位服務、金融科技、國防航太等。 國發會表示，日本是臺灣新創相當重視的市場，東京更是全球最活躍的新創生態系之一，本次在東京設立第一個基地，就是希望為日本與臺灣之間搭建更堅實的橋梁，除了提供日本與臺灣的企業、新創及投資機構等雙向常態性協助，包括公司登記、引介投資及商業合作、協助 IPO 等，更希望透過這個基地，讓台日新創更容易走向彼此的市場，讓雙方的新創事業成為全球最亮眼的新星。

劉鏡清主委率領近 50 家新創赴日本東京，於昨（17) 日舉辦「臺灣・日本創新高峰會」系列活動，是臺灣第一次與東京都政府在日本共同主辦大型論壇，東京都知事小池百合子亦以視訊方式表達對此活動的重視。



劉鏡清於致詞時強調，國發會推動橋梁 (Bridge) 計畫的目的就是協助臺灣新創產業嫁接全球，形成全球共創的生態圈。臺灣目前除將擴大推動 AI、文創、生醫、綠色科技等基金支持新創外，更已與日本京都大學簽訂 MoU，透過臺日雙方相互投資，強化在深科技 (Deep Tech) 領域培育更多優質團隊。同時也在東京設立實體基地 (hub)，為日本與臺灣的企業、新創及投資機構建立雙邊常態性交流互動，從過去單點式的連結擴大為全面性的交流，促成更多實質的合作商機。



國發會表示，今年高峰會規模更甚以往，主軸也由創業擴大到產業創新，包括日本相當重視的半導體供應鏈等多元主題，為未來合作搭建更堅實的橋梁。本次共協助近 50 家新創對接日本當地投資人及企業界，涵蓋的領域相當多元，包括人工智慧、生技醫療、資安、數位服務、金融科技、國防航太等。