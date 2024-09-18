康霈完成競標拍賣 公開申購價433.8元

康霈生技 ( 6919-TW ) 初次上市股票承銷案採用 80% 競標拍賣，以及 20% 公開申購的方式辦理。康霈表示，今 (18) 日於證交所完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為 474.23 元，公開申購價為 433.8 元。

康霈說明，此次參與投標的合格標單共 3476 筆，得標筆數 2022 筆。公司辦理競價拍賣股數 10080 張，並以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今日開標最低得標價 442 元，最高得標價 560 元，得標加權平均價為 474.23 元。