康霈完成競標拍賣 公開申購價433.8元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-18 16:07
康霈生技 (6919-TW) 初次上市股票承銷案採用 80% 競標拍賣，以及 20% 公開申購的方式辦理。康霈表示，今 (18) 日於證交所完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為 474.23 元，公開申購價為 433.8 元。
康霈說明，此次參與投標的合格標單共 3476 筆，得標筆數 2022 筆。公司辦理競價拍賣股數 10080 張，並以美國標方式決定競價拍賣得標價格，今日開標最低得標價 442 元，最高得標價 560 元，得標加權平均價為 474.23 元。
康霈競標最低承銷價為 365.54 元，依照得標加權平均價格計算，此次公開申購價為 433.8 元，辦理公開申購股數 3320 張，於 9 月 20 日至 9 月 24 日公開申購，9 月 26 日公開抽籤，並預計 10 月 2 日掛牌上市。
康霈旗下新藥 CBL-514 三項適應症包括非手術局部減脂、罕見疾病竇根氏症以及中重度橘皮組織，其中，以非手術局部減脂進度最快，預計明年啟動臨床研究全球多國多中心三期樞紐試驗。
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