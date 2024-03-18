聯嘉供貨特斯拉CyberTruck車燈 將設墨西哥新廠

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-18 18:29

LED 車燈廠聯嘉光電 (6288-TW) 今 (18) 日召開法說會指出，今年開始提供特斯拉 CyberTruck 前車燈模組，也規劃增設墨西哥新廠和捷克委外廠，墨西哥新廠預計明年上半年有機會投產；而在亞洲市場，目標陸續取得韓系和日系車廠的訂單，營運動能可望持續轉強。

聯嘉說明，今年開始提供特斯拉 CyberTruck 前車燈模組，目標後市維持北美每 6-8 台新車至少有 1 台新車採聯嘉的產品。

另一方面，聯嘉也陸續取得韓系和日系國際車燈大廠認證和車燈模組訂單，而日系車燈大廠於今年開始接單。

除了美國和亞洲市場持續擴增，聯嘉提到，近幾年歐洲車燈模組營收穩定成長，Tier-1 客戶給聯嘉的訂單主要來自德國 BMW、Daimler 和 VW 集團，而 Tier-1 客戶開始提供法國 Stellantis 集團和 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟的訂單。

產品面上，聯嘉指出，量產高解析度、高性價比的次世代 LED Display，成為第二大主要營收和獲利來源，於今年開始貢獻營收。

目前聯嘉車燈應用產品占比達 90%，美國市場占總營收比重 76%，今年前 2 月美國平均每 8.6 台新車中，就有 1 台車使用聯嘉的產品。

為因應客戶要求，聯嘉將於墨西哥投資設廠，第一期投資的廠房約 2 萬平方米，預計未來可創造出約 2 億美元營收，而在 3-5 年後再建置第二期廠房，10 年內墨西哥生產基地可為集團帶來 5 億美元的營收。

聯嘉指出，在墨西哥投資設廠除了擴大集團在北美的營收，還可降低運輸費用與碳稅、提升庫存周轉率，另有效的增加營運績效與財務能力。