外資轉賣20億 秋節前夕買盤轉向 敲進面板三虎13萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-16 17:53
台股今 (16) 日遇秋節前夕市場觀望，量縮上漲 90 點，收在 21,850 點，收復月線大關，外資也由買轉賣，大幅調節高股息與債券相關 ETF，並將資金轉進低基期的面板族群，友達 (2409)、群創與彩晶三家張數合計超過 13 萬張。
三大法人合計賣超 47.49 億元，外資轉賣 20.53 億元，自營商賣超 51.74 億元，連 2 賣，投信買超 24.78 億元，已連 18 買；外資加碼空單 496 口，未平倉空單口數增至 32,276 口。
觀察外資賣超對象，前十名有九檔皆為高股息或債券 ETF，張數從 5,900 張至 2.3 萬張不等，包括國泰 20 年美債 (00687B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、中信優息投資級債 (00948B-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、中信美國公債 20 年 (00795B-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)。
外資買超則瞄準面板族群，包括群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 與彩晶 (6116-TW)，大舉敲進 13 萬張，也再度加碼新光金 (2888-TW) 1.9 萬張，形成連 12 買，其他傳產如中鋼 (2002-TW)、中石化 (1314-TW) 也獲青睞。
投信則與外資對作，加碼中信金 7,700 張；自營商則與外資有志一同，雙雙看好群創與友達，合計敲進 1.3 萬張，其他如中石化也有 900 多張。
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