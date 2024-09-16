外資轉賣20億 秋節前夕買盤轉向 敲進面板三虎13萬張

台股今 (16) 日遇秋節前夕市場觀望，量縮上漲 90 點，收在 21,850 點，收復月線大關，外資也由買轉賣，大幅調節高股息與債券相關 ETF，並將資金轉進低基期的面板族群，友達 (2409)、群創與彩晶三家張數合計超過 13 萬張。