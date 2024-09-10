台股反彈中氣不足 外資再提款270億元 廣達遭砍2.5萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-10 17:36

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台股今 (10) 日開高走低，高低震盪逾 300 點，雖隨後跌幅稍收斂，但終場仍跌 80.36 點，以 21064.08 點作收，險守 21000 點大關，成交量 3287.13 億元。三大法人今天合計賣超 315.33 億元，其中外資再提款 270.12 億元，廣達遭外資減碼 2.5 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資今天再賣超 270.12 億元，自營商也同步賣超 75.44 億元，投信則獨站買方，買超 30.23 億元，三大法人合計賣超 315.33 億元。

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外資今天偏愛金融族群，買超第一金 1.1 萬張，富邦金 7408 張，元大金 6863 張，兆豐金 6282 張，國泰金 5799 張，玉山金 5649 張，新光金 4168 張。另外，也買超建漢 5125 張，統一 3896 張，時碩工業 3841 張。

外資賣超方面，權值股廣達遭重砍 2.5 萬張，為外資賣超第一名。同時，也賣超群創 2.1 萬張，中信金 1.9 萬張，友達 1.3 萬張，旺宏 9966 張，中租 - KY 9328 張，鴻海 9160 張，華邦電 8645 張，大同 7946 張，中鋼 7366 張。

此外，多檔高股息 ETF 也再度成為外資減碼對象，賣超 00929 復華台灣科技優息 3 萬張，00919 群益台灣精選高息 2.1 萬張，00878 國泰永續高股息 1.2 萬張，00940 元大台灣價值高息 9877 張，0056 元大高股息 8043 張。

投信今天則最青睞中信金，買超 8183 張，同時也加碼聯電 3333 張，東陽 2673 張，致茂 2376 張，第一金、兆豐金、長榮、眾達 - KY、仁寶及華南金也都進到投信買超前 10 名。