外資連11買新光金 累計買超衝破57萬張 也中止連8賣台新金

台股今 (13) 日量縮上漲 106 點，收在 21,759 點，站回半年線，周線也收紅，外資再度加碼新光金，已呈現連 11 買，累計買超張數高達 57 萬張，此外在連 8 賣台新金後，也回補超過 8,000 張。