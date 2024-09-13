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外資連11買新光金 累計買超衝破57萬張 也中止連8賣台新金

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-13 17:52

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外資連11買新光金 累計買超衝破57萬張 也終止連8賣台新金。(鉅亨網資料照)

台股今 (13) 日量縮上漲 106 點，收在 21,759 點，站回半年線，周線也收紅，外資再度加碼新光金，已呈現連 11 買，累計買超張數高達 57 萬張，此外在連 8 賣台新金後，也回補超過 8,000 張。

三大法人合計買超 32.84 億元，外資買超 29.45 億元；自營商賣超 31.26 億元；投信買超 68.4234.66 億元；期貨方面，外資加碼空單 1,410 口，未平倉空單口數增加至 31,780 口。


觀察外資買超對象，前十名就有四檔金融股，包括台新金 (2887-TW)、臺企銀 (2834-TW)、國泰金 (2882-TW) 都達 6,000 張，尤其新光金 (2888-TW) 挾雙龍搶珠題材，再獲外資大買 5.1 萬張，位居外資買超首位，並呈現連 11 買，累計買超張數衝破 57 萬張，買超力道相當驚人。

外資賣超則鎖定美債 ETF 與高股息 ETF，包括國泰 20 年美債 (00687B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)、富邦美債 20 年 (00696B-TW)，三檔合計達 3.5 萬張，復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、群益臺灣精選高息 (00919-TW) 合計更達 4.5 萬張，凸顯外資現金為王的操作策略。

投信與自營商皆跟外資對作，分別逢高調節新光金 9,000 張、2,852 張。

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新光金台新金中信金外資連續買超

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群益台灣精選高息24.03-0.08%
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