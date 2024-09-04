晶華深耕董娘經濟 估麗晶之夜業績將破10億元創新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-04 19:09

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晶華 (2707-TW) 年度盛會麗晶之夜今 (4) 日晚間於晶華酒店三樓宴會廳盛大舉行，搶攻董娘的龐大消費力，台北晶華酒店總經理吳偉正表示，目標業績衝破 10 億元，屆時將創連續第 6 年高的紀錄，年增率約 5-10%。

吳偉正說明，疫後國內高階消費力不減反增，除受惠飯店整合商場的獨特經營模式，也反映國際客源回流，目前國際客已差不多回到過往水準。

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麗晶精品位於台北晶華地下樓層，去年全年業績約 70 億元，年增 20%，較疫情前大增約 3 倍，今年以來成長 5%，吳偉正表示，麗晶之夜業績已連 5 年創新高，顯示高端消費力強勁。

此外，吳偉正談到明年最低工資從月薪 27470 元調漲至 28590 元，除了員工薪資勢必高於基本薪資，也會著重個人表現調薪，而目前晶華人力缺口透過外籍生的加入有收斂，來自新南向國家的學生超過百名。