HTC全新VR頭盔Vive Focus Vision開放預購 可望帶動營運成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-18 20:00

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宏達電 (2498-TW) 今 (18) 日發表新一代虛擬實境 (VR) 裝置 Vive Focus Vision，可實現無損畫質的 PC VR 體驗，並且提升電量、散熱效能，於今日開放預購；宏達電表示，新品將聚焦遊戲及企業應用，可望帶動今年營運成長。

HTC 全球產品行銷總監高培峯表示，Vive Focus Vision 採用 Snapdragon XR2+ Gen 2 平台，經過太空環境極端測試認證、並支援 120Hz 螢幕更新率、搭載自動對焦鏡片、內建備用電池可在更換時維持 15 至 20 分鐘供電；除了遊戲領域，Vive Focus Vision 也可應用於航太、醫療、公安、教育等多個企業應用領域。

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HTC 台灣業務總監簡瑞春表示，公司正從硬體製造商轉型為軟硬整合方案提供者，相關方面收入正快速增長，尤其在 5G、數位分身 (Viverse)、醫療、軍警訓練等領域，都獲得企業客戶的好評。

簡瑞春說明，目前看到 VR 市場持續成長，公司樂見新產品推出帶動業績上揚，預期今年台灣市場銷售將優於去年，全球市場表現可能更佳。

在價格方面，Vive Focus Vision 玩家版售價為新台幣 34,900 元，商務版則為 44,900 元，HTC 已於今日開放預購，預計 10 月中旬開始出貨。