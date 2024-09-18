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HTC全新VR頭盔Vive Focus Vision開放預購 可望帶動營運成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-18 20:00

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圖為宏達電台灣業務總監簡瑞春。(鉅亨網記者吳承諦攝)

宏達電 (2498-TW) 今 (18) 日發表新一代虛擬實境 (VR) 裝置 Vive Focus Vision，可實現無損畫質的 PC VR 體驗，並且提升電量、散熱效能，於今日開放預購；宏達電表示，新品將聚焦遊戲及企業應用，可望帶動今年營運成長。

HTC 全球產品行銷總監高培峯表示，Vive Focus Vision 採用 Snapdragon XR2+ Gen 2 平台，經過太空環境極端測試認證、並支援 120Hz 螢幕更新率、搭載自動對焦鏡片、內建備用電池可在更換時維持 15 至 20 分鐘供電；除了遊戲領域，Vive Focus Vision 也可應用於航太、醫療、公安、教育等多個企業應用領域。


HTC 台灣業務總監簡瑞春表示，公司正從硬體製造商轉型為軟硬整合方案提供者，相關方面收入正快速增長，尤其在 5G、數位分身 (Viverse)、醫療、軍警訓練等領域，都獲得企業客戶的好評。

簡瑞春說明，目前看到 VR 市場持續成長，公司樂見新產品推出帶動業績上揚，預期今年台灣市場銷售將優於去年，全球市場表現可能更佳。

在價格方面，Vive Focus Vision 玩家版售價為新台幣 34,900 元，商務版則為 44,900 元，HTC 已於今日開放預購，預計 10 月中旬開始出貨。

HTC推出全新VR頭盔Vive Focus Vision 鎖定遊戲、企業雙市場帶動營運。(鉅亨網記者吳承諦攝)
HTC 推出全新 VR 頭盔 Vive Focus Vision 鎖定遊戲、企業雙市場帶動營運。(鉅亨網記者吳承諦攝)

 

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