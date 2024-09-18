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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.45元，預估目標價為17.70元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 14:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.58元下修至2.45元，其中最高估值4.02元，最低估值1.91元，預估目標價為17.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.02(4.02)3.643.673.38
最低值1.91(1.91)2.022.172.83
平均值2.66(2.76)3.093.123.1
中位數2.45(2.58)3.213.23.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值998.14億982.64億1,034.31億978.54億
最低值817.96億662.25億731.69億978.54億
平均值911.94億881.78億910.24億978.54億
中位數910.32億893.63億925.81億978.54億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.560.213.035.593.83
營業收入766.19億527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR

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