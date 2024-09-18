鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.45元，預估目標價為17.70元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 14:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.58元下修至2.45元，其中最高估值4.02元，最低估值1.91元，預估目標價為17.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.02(4.02)
|3.64
|3.67
|3.38
|最低值
|1.91(1.91)
|2.02
|2.17
|2.83
|平均值
|2.66(2.76)
|3.09
|3.12
|3.1
|中位數
|2.45(2.58)
|3.21
|3.2
|3.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|998.14億
|982.64億
|1,034.31億
|978.54億
|最低值
|817.96億
|662.25億
|731.69億
|978.54億
|平均值
|911.94億
|881.78億
|910.24億
|978.54億
|中位數
|910.32億
|893.63億
|925.81億
|978.54億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.56
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|營業收入
|766.19億
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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