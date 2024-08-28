search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.58元，預估目標價為17.90元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 14:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.71元下修至2.58元，其中最高估值4.02元，最低估值2.13元，預估目標價為17.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.02(4.02)3.643.673.38
最低值2.13(2.13)1.922.073.01
平均值2.79(2.87)3.223.193.19
中位數2.58(2.71)3.383.353.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,004.53億1,005.26億1,034.31億1,002.70億
最低值807.75億631.13億697.31億1,002.70億
平均值919.59億894.57億927.68億1,002.70億
中位數936.30億897.67億928.05億1,002.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.560.213.035.593.83
營業收入766.19億527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR

相關行情

台股首頁我要存股
巴西石油15.47-1.15%

延伸閱讀


Empty