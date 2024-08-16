鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至2.95元，預估目標價為17.70元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 22:17
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.22元下修至2.95元，其中最高估值4.02元，最低估值2.13元，預估目標價為17.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.02(4.02)
|3.64
|3.67
|3.38
|最低值
|2.13(2.13)
|1.92
|2.07
|3.01
|平均值
|2.97(3.06)
|3.21
|3.21
|3.19
|中位數
|2.95(3.22)
|3.35
|3.38
|3.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,004.53億
|1,005.26億
|1,034.31億
|1,002.70億
|最低值
|807.75億
|631.13億
|697.31億
|1,002.70億
|平均值
|935.08億
|911.20億
|938.98億
|1,002.70億
|中位數
|958.87億
|944.59億
|972.18億
|1,002.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.56
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|營業收入
|766.19億
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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