鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至3.22元，預估目標價為17.90元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 18:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.28元下修至3.22元，其中最高估值4.02元，最低估值2.44元，預估目標價為17.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.02(4.03)
|3.64
|3.68
|3.56
|最低值
|2.44(2.44)
|1.92
|2.07
|3.01
|平均值
|3.09(3.29)
|3.23
|3.22
|3.29
|中位數
|3.22(3.28)
|3.43
|3.33
|3.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,004.53億
|1,005.82億
|1,034.31億
|1,002.70億
|最低值
|807.75億
|631.13億
|697.31億
|1,002.70億
|平均值
|939.66億
|916.03億
|938.43億
|1,002.70億
|中位數
|958.87億
|944.59億
|971.15億
|1,002.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.56
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|營業收入
|766.19億
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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