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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至3.22元，預估目標價為17.90元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 18:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.28元下修至3.22元，其中最高估值4.02元，最低估值2.44元，預估目標價為17.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.02(4.03)3.643.683.56
最低值2.44(2.44)1.922.073.01
平均值3.09(3.29)3.233.223.29
中位數3.22(3.28)3.433.333.29

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,004.53億1,005.82億1,034.31億1,002.70億
最低值807.75億631.13億697.31億1,002.70億
平均值939.66億916.03億938.43億1,002.70億
中位數958.87億944.59億971.15億1,002.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.560.213.035.593.83
營業收入766.19億527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR

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