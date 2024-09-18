黃仁勳也投資！AI教母旗下World Labs融資完成正式運作 擬明年推首款產品

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-18 13:29

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被譽為 AI 教母的華裔女科學家李飛飛成立的 AI 新創公司「世界實驗室」(World Labs)上週五 (13 日) 正式運作，該公司是一家空間智慧公司，致力於建立大世界模型 (LWM) 來感知、生成 3D 世界並與之互動。

根據 World Labs 首此揭露的資訊，該公司在過去 2 輪融資共獲 2.3 億美元，投資人包括 a16z、輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳、領英創辦人 Reid Hoffman、谷歌首席科學家 Jeff Dean、谷歌前執行長 Eric Sc​​hmidt 和 AI 教父 Geoffery Hinton 在內的天使投資人團隊。有消息指出 World Labs 的估值達 10 億美元。

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除全明星投資團隊外，World Labs 創辦團隊也都是 AI 領域的實力派。李飛飛日前接受彭博科技採訪時透露，World Labs 團隊目前有 20 人，總部位於舊金山，其中包括 4 位共同創辦人有 4 位，分別是李飛飛、Jastin Johnson、Christoph Lassner 和 Ben Mildenhal。Johnson 是李飛飛學生，曾在史丹佛大學和密西根大學任教，而 Mildenhall 則是神經輻射場 (NeRF) 技術的發明者。這樣的團隊組合為 World Labs 提供強大的技術基礎和創新能力。

World Labs 在今年 4 月創立，也意味著創辦人李飛飛正式從學者轉型成為創業家，創立僅幾個月便在 7 月最新一輪融資中籌資約 1 億美元，最新估值更突破 10 億美元，晉升為另一個 AI 獨角獸。

這是李飛飛的首次創業，聚焦在 AI 領域最難解決的問題——空間智能，目標是將 AI 模型從 2D 提升到完整的 3D 世界、既有虛擬也有現實世界，賦予和人類世界一樣豐富的空間智慧。

World Labs 打算在 2025 年推出首款產品，第一階段先從世界模型開始，緊接著支援 AR 技術、機器人技術甚至自動駕駛等，但李飛飛向彭博科技坦承目前仍有許多前沿技術有待突破，不確定性較強，但認為自己的團隊可以做到。

李飛飛史丹佛大學的同事、虛擬網路領域先驅代表、代表 a16z 投資人 Martin Casado 表示，World Labs 的產品可以面對遊戲公司或電影製片廠。空間智能將推動改變。「你可以把你最喜歡的書扔進一個模型中，然後你可以走進去，以一種身臨其境的方式實時觀。」

Casado 和李飛飛一致認為，實現這一目標的第一步是從「大語言模型」轉向「大世界模型」。

這項技術料將對藝術家、設計師、開發人員和工程師等職業群具有重要意義，未來可能會應用於機器人技術和製造業等領域。

2023 年初，李飛飛與 Casado 共進晚餐後便有了創業想法，Casado 也是投資機構 a16z 的合夥人之一。Casado 認為 AI 與電腦遊戲的道路類似，電腦遊戲從文字開始，轉向 2D 圖形，現在擁有令人眼花撩亂的 3D 圖像。