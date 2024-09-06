106人捲袖響應！臺企銀捐血做公益 共募28750西西熱血獻愛心

該行同仁們積極響應活動，挽起袖子踴躍參與捐血，用愛與行動幫助需要用血的人；當日合計有 106 位同仁響應，顯見臺灣企銀同仁熱衷公益不落人後，透過本次活動為社會盡一份心力，讓生命持續延續、愛永不止息。

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另臺灣企銀為響應政府生育政策，鼓勵員工生產，第一胎生育補助為新臺幣 10 萬元、第二胎為 15 萬元、第三胎 25 萬元；在產假方面給予多項優於法令的休假天期，產假由 56 天增至 58 天、陪產檢及陪產假由 7 天增至 8 天、產檢假由 7 天增至 8 天，希望員工安心走入婚姻、幸福成家。

該行表示，銀行在致力追求經營績效之外，更須以企業公民的角色回饋社會。該行將持續秉持 ESG 永續發展經營理念及「取之社會、用之社會」之精神，積極實踐公益慈善，更將不斷強化員工福利、投注社會公益，精進 ESG 各面向作為，以邁向永續經營，一同迎向共好的永續未來。