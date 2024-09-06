106人捲袖響應！臺企銀捐血做公益 共募28750西西熱血獻愛心
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-06 19:19
臺灣企銀 (2834-TW) 攜手醫療財團法人臺灣血液基金會，於今 (6) 日在總行大樓外舉辦「捐血一袋，救人一命」愛心捐血活動，活動總共募得 115 袋、28,750 c.c. 熱血，為血庫貢獻一份心力。
該行同仁們積極響應活動，挽起袖子踴躍參與捐血，用愛與行動幫助需要用血的人；當日合計有 106 位同仁響應，顯見臺灣企銀同仁熱衷公益不落人後，透過本次活動為社會盡一份心力，讓生命持續延續、愛永不止息。
臺灣企銀重視全體員工的健康及職場環境照顧，除定期辦理員工健康檢查、提供優惠團體醫療與意外保險等，並導入國際標準規範「ISO 45001 職業安全衛生管理系統」，參加勞動部職業安全衛生署 113 年度「企業永續報告公開職業健康與安全績效自我評量」活動。
另臺灣企銀為響應政府生育政策，鼓勵員工生產，第一胎生育補助為新臺幣 10 萬元、第二胎為 15 萬元、第三胎 25 萬元；在產假方面給予多項優於法令的休假天期，產假由 56 天增至 58 天、陪產檢及陪產假由 7 天增至 8 天、產檢假由 7 天增至 8 天，希望員工安心走入婚姻、幸福成家。
該行表示，銀行在致力追求經營績效之外，更須以企業公民的角色回饋社會。該行將持續秉持 ESG 永續發展經營理念及「取之社會、用之社會」之精神，積極實踐公益慈善，更將不斷強化員工福利、投注社會公益，精進 ESG 各面向作為，以邁向永續經營，一同迎向共好的永續未來。
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