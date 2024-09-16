台股ETF總規模2.54兆創高 這3檔今年來助攻千億最給力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-16 15:26

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大盤高檔震盪，但台股 ETF 投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，台股 ETF 規模來到 2.54 兆元，締新猷；截至 9 月 13 日，統計台股 ETF 規模今年來增加 1.06 兆元，總檔數來到 63 檔同創高。以單檔 ETF 來看，今年來規模增加前三名，分別是元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)，都有千億以上的增額，彰顯台股高息型 ETF 持續受投資人青睞。

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以今年來規模與受益人都遽增的 00919 來說，第 6 次配息期前公告配息金額創新高將配 0.72 元，這六次配息發配金額分別為 0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72 元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，年化配息率連續 6 季衝破 10%。

投資人偏愛穩定持續配高息的台股 ETF，紛紛搶在除息前上車。00919 本次除息日為 9 月 23 日，參與除息最後買進日為 9 月 20 日。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息 ETF 來介入台股，因具有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。