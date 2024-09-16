台股ETF總規模2.54兆創高 這3檔今年來助攻千億最給力
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-16 15:26
大盤高檔震盪，但台股 ETF 投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，台股 ETF 規模來到 2.54 兆元，締新猷；截至 9 月 13 日，統計台股 ETF 規模今年來增加 1.06 兆元，總檔數來到 63 檔同創高。以單檔 ETF 來看，今年來規模增加前三名，分別是元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)，都有千億以上的增額，彰顯台股高息型 ETF 持續受投資人青睞。
以今年來規模與受益人都遽增的 00919 來說，第 6 次配息期前公告配息金額創新高將配 0.72 元，這六次配息發配金額分別為 0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72 元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，年化配息率連續 6 季衝破 10%。
投資人偏愛穩定持續配高息的台股 ETF，紛紛搶在除息前上車。00919 本次除息日為 9 月 23 日，參與除息最後買進日為 9 月 20 日。
群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息 ETF 來介入台股，因具有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。
目前市場上有多檔台股高息 ETF 供投資人選擇，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。
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