盤中速報 - Trust Wallet Token大漲8.62%，報0.83美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 08:05
Trust Wallet Token(TWT)在過去 24 小時內漲幅超過8.62%，最新價格0.83美元，總成交量達0.23億美元，總市值3.44億美元，目前市值排名第 87 名。
近 1 日最高價：0.84美元，近 1 日最低價：0.73美元，流通供給量：416,649,900。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.58%
- 近 1 月：-8.67%
- 近 3 月：-27.20%
- 近 6 月：-44.75%
- 今年以來：-38.44%
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