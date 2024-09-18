盤中速報 - Celestia大漲14.14%，報5.18美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 08:05
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過14.14%，最新價格5.18美元，總成交量達0.44億美元，總市值10.89億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：5.29美元，近 1 日最低價：4.53美元，流通供給量：209,865,446。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.61%
- 近 1 月：-11.16%
- 近 3 月：-37.27%
- 近 6 月：-67.91%
- 今年以來：-67.46%
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