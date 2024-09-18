鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估下修至3.67元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 04:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.73元下修至3.67元，其中最高估值4.4元，最低估值2.79元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.4(4.4)
|8.74
|7.09
|4.36
|最低值
|2.79(2.79)
|1.19
|1.52
|2.91
|平均值
|3.64(3.7)
|4.2
|4.43
|3.87
|中位數
|3.67(3.73)
|4.35
|4.52
|4.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|288.36億
|326.73億
|339.97億
|295.99億
|最低值
|215.20億
|229.63億
|229.79億
|295.99億
|平均值
|275.03億
|297.02億
|300.34億
|295.99億
|中位數
|281.68億
|308.19億
|316.60億
|295.99億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.22
|-17.06
|1.58
|12.40
|3.90
|營業收入
|186.96億
|171.38億
|259.62億
|362.53億
|283.31億
詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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