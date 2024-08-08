鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至3.66元，預估目標價為73.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.57元上修至3.66元，其中最高估值4.4元，最低估值3.16元，預估目標價為73.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.4(4.31)
|6.33
|7.48
|4.67
|最低值
|3.16(2.72)
|2.82
|0.95
|2.54
|平均值
|3.68(3.61)
|4.64
|4.38
|3.77
|中位數
|3.66(3.57)
|4.72
|4.2
|4.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|303.14億
|346.02億
|358.22億
|311.18億
|最低值
|270.04億
|283.98億
|271.48億
|311.18億
|平均值
|288.39億
|322.50億
|320.01億
|311.18億
|中位數
|288.00億
|319.97億
|321.86億
|311.18億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.22
|-17.06
|1.58
|12.40
|3.90
|營業收入
|186.96億
|171.38億
|259.62億
|362.53億
|283.31億
詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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