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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至3.66元，預估目標價為73.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.57元上修至3.66元，其中最高估值4.4元，最低估值3.16元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.4(4.31)6.337.484.67
最低值3.16(2.72)2.820.952.54
平均值3.68(3.61)4.644.383.77
中位數3.66(3.57)4.724.24.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值303.14億346.02億358.22億311.18億
最低值270.04億283.98億271.48億311.18億
平均值288.39億322.50億320.01億311.18億
中位數288.00億319.97億321.86億311.18億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.22-17.061.5812.403.90
營業收入186.96億171.38億259.62億362.53億283.31億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOXY

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