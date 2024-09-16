巴菲特也住「套房」？重倉西方石油已跌破成本價

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-16 08:10

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國際油價近來不斷下滑，能源股普遍走低，股神巴菲特第六大重倉的西方石油西方石油 (OXY-US) 股價重挫至每股 50.99 美元，跌破巴菲特當初建倉時每股約 54 美元的平均成本，這可能使巴菲特可能面臨「被套牢」局面。

油價重挫 讓巴菲特油股價重挫 15% 跌破巴菲特入手價

《巴倫周刊》報導指出，根據西方石油提交給美國證券交易委員會（SEC）的資料，自 2022 年 3 月以來，波克夏購入的西方石油股份中，有九成每股交易價格接近 56 美元，考慮到早期以較低成本購入的股份，整體持倉的平均成本約為 54 美元。

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隨著原油價格不斷下滑，今年以來西方石油的股價已下跌 15%，9 月 10 日盤中一度觸及 50.88 美元，創 52 週低點，終場收在 51.39 美元。這也代表，投資人若現在進場，成本或許比巴菲特便宜。

巴菲特執掌的波克夏近年大舉敲進西方石油，持股佔該公司流通在外股數的比率接近 28%。今年 6 月後，波克夏已暫停進一步增持西方石油的股票，反映其投資態度轉為保守。

《巴倫周刊》指出，儘管波克夏還持有 85 億美元的優先股，每年可獲得 8% 的股息，並擁有約 8400 萬股的認股股權，但這些認股權證的行使價接近每股 60 美元，現已處於虧損狀態。

專家分析，西方石油今年股價疲軟、表現落後同業，原因是油價下跌使能源股失寵，此外，市場擔憂石油供應過剩，OPEC 已略微下調石油需求增長的預期，使國際油價不斷下跌，一度來到 2021 年 12 月以來新低。