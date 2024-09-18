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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團(MFG-US)EPS預估上修至0.42元，預估目標價為4.86元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.4元上修至0.42元，其中最高估值0.46元，最低估值0.36元，預估目標價為4.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.46(0.46)0.510.550.56
最低值0.36(0.36)0.390.380.52
平均值0.41(0.41)0.450.480.54
中位數0.42(0.4)0.440.490.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值212.76億227.33億239.56億644.65億
最低值176.78億186.83億195.38億245.08億
平均值195.56億203.76億217.46億444.87億
中位數195.08億201.55億216.33億444.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.330.350.370.320.37
營業收入350.33億286.25億265.75億371.60億556.16億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞穗金融集團(MFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMFG

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