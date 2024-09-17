盤後速報 - 富邦全球投等債(00740B)次交易(18)日除息0.23元，參考價42.05元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
富邦全球投等債(00740B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.23元。
首日參考價為42.05元，相較今日收盤價42.28元，息值合計為0.23元，股息殖利率0.54%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/18
|42.28
|0.229
|0.54%
|0.0
|2024/08/16
|41.84
|0.229
|0.55%
|0.0
|2024/07/16
|41.66
|0.556
|1.33%
|0.0
|2024/04/18
|39.65
|0.482
|1.22%
|0.0
|2024/01/17
|41.26
|0.505
|1.22%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 降息前夕觀望 債券ETF受益人終止連五周創高
- 債息天花板在這！富邦00741B首次啟動月配息 年化配息高達8.5%
- 轉進債券ETF趨吉避凶 8檔月配投等債ETF殖利率比一比
- 【法人視角】富邦投信：股市變盤尋求安穩處？九月投資等級公司債配息總整理
上一篇
下一篇