search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 富邦全球投等債(00740B)次交易(18)日除息0.23元，參考價42.05元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


富邦全球投等債(00740B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.23元。

首日參考價為42.05元，相較今日收盤價42.28元，息值合計為0.23元，股息殖利率0.54%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 42.28 0.229 0.54% 0.0
2024/08/16 41.84 0.229 0.55% 0.0
2024/07/16 41.66 0.556 1.33% 0.0
2024/04/18 39.65 0.482 1.22% 0.0
2024/01/17 41.26 0.505 1.22% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
富邦全球投等債42.28-0.21%

延伸閱讀


Empty