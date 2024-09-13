【法人視角】富邦投信：股市變盤尋求安穩處？九月投資等級公司債配息總整理

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觀察近期公布九月即將分配收益的 ETF 中，年化殖利率前三名皆為月配型產品，其中年化配息率高於 6% 的是富邦全球投等債 (00740B-TW)、中信優息投資級債(00948B-TW) 及群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)，其中富邦全球投等債 (00740B-TW) 已連續兩個月配息金額維持在 0.229 元，年化配息率接近 7%，該追蹤指數專注於篩選體質穩健之大型企業，且篩選票息至少大於 4.5% 的美元計價固定利率債券，目前基金平均票息率約在 5.5%(截至 9/3)。