盤後速報 - 元大台灣高息低波(00713)次交易(18)日除息1.5元，參考價56.75元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
元大台灣高息低波(00713-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為56.75元，相較今日收盤價58.25元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.58%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/18
|58.25
|1.5
|2.58%
|0.0
|2024/06/19
|59.4
|1.5
|2.53%
|0.0
|2024/03/18
|54.35
|0.88
|1.62%
|0.0
|2023/12/18
|51.15
|0.84
|1.64%
|0.0
|2023/09/18
|48.78
|0.84
|1.72%
|0.0
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