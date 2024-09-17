search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 元大台灣高息低波(00713)次交易(18)日除息1.5元，參考價56.75元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


元大台灣高息低波(00713-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為56.75元，相較今日收盤價58.25元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.58%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 58.25 1.5 2.58% 0.0
2024/06/19 59.4 1.5 2.53% 0.0
2024/03/18 54.35 0.88 1.62% 0.0
2023/12/18 51.15 0.84 1.64% 0.0
2023/09/18 48.78 0.84 1.72% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
元大台灣高息低波58.250.17%

延伸閱讀


Empty