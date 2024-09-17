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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦全球非投等債(00741B)次交易(18)日除息0.28元，參考價38.78元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05


富邦全球非投等債(00741B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.28元。

首日參考價為38.78元，相較今日收盤價39.06元，息值合計為0.28元，股息殖利率0.71%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/18 39.06 0.277 0.71% 0.0
2024/08/16 39.2 0.277 0.71% 0.0
2024/07/16 39.55 0.476 1.2% 0.0
2024/04/18 38.62 0.459 1.19% 0.0
2024/01/17 37.93 0.483 1.27% 0.0

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