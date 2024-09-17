盤後速報 - 富邦全球非投等債(00741B)次交易(18)日除息0.28元，參考價38.78元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 17:05
富邦全球非投等債(00741B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.28元。
首日參考價為38.78元，相較今日收盤價39.06元，息值合計為0.28元，股息殖利率0.71%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/18
|39.06
|0.277
|0.71%
|0.0
|2024/08/16
|39.2
|0.277
|0.71%
|0.0
|2024/07/16
|39.55
|0.476
|1.2%
|0.0
|2024/04/18
|38.62
|0.459
|1.19%
|0.0
|2024/01/17
|37.93
|0.483
|1.27%
|0.0
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