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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至3.03元，預估目標價為221.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 10:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.08元下修至3.03元，其中最高估值4.68元，最低估值1.97元，預估目標價為221.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.68(4.68)7.9311.314.66
最低值1.97(1.97)4.216.9411.54
平均值3.1(3.18)6.219.4312.62
中位數3.03(3.08)6.279.3412.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值357.14億388.80億420.49億480.21億
最低值343.63億355.86億372.65億416.63億
平均值349.05億369.05億394.99億438.60億
中位數349.36億369.08億393.50億428.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-2.33-10.06-1.61
營業收入330.06億296.54億332.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEV

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