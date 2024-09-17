鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至3.03元，預估目標價為221.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 10:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.08元下修至3.03元，其中最高估值4.68元，最低估值1.97元，預估目標價為221.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.68(4.68)
|7.93
|11.3
|14.66
|最低值
|1.97(1.97)
|4.21
|6.94
|11.54
|平均值
|3.1(3.18)
|6.21
|9.43
|12.62
|中位數
|3.03(3.08)
|6.27
|9.34
|12.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|357.14億
|388.80億
|420.49億
|480.21億
|最低值
|343.63億
|355.86億
|372.65億
|416.63億
|平均值
|349.05億
|369.05億
|394.99億
|438.60億
|中位數
|349.36億
|369.08億
|393.50億
|428.57億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.33
|-10.06
|-1.61
|營業收入
|330.06億
|296.54億
|332.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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