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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估下修至6.98元，預估目標價為78.75元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 12:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對力拓公司(RIO-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.15元下修至6.98元，其中最高估值8.26元，最低估值6.38元，預估目標價為78.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.26(8.26)8.318.77.4
最低值6.38(6.38)5.223.446.08
平均值7.15(7.21)7.076.716.69
中位數6.98(7.15)7.266.636.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值568.74億571.26億595.59億603.54億
最低值502.63億436.14億380.65億504.66億
平均值534.32億523.52億525.76億560.85億
中位數531.51億525.07億534.47億574.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.916.0413.037.676.20
營業收入431.65億446.11億634.95億555.54億540.41億

詳細資訊請看美股內頁：
力拓公司(RIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRIO

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