鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估下修至6.98元，預估目標價為78.75元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 12:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對力拓公司(RIO-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.15元下修至6.98元，其中最高估值8.26元，最低估值6.38元，預估目標價為78.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.26(8.26)
|8.31
|8.7
|7.4
|最低值
|6.38(6.38)
|5.22
|3.44
|6.08
|平均值
|7.15(7.21)
|7.07
|6.71
|6.69
|中位數
|6.98(7.15)
|7.26
|6.63
|6.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|568.74億
|571.26億
|595.59億
|603.54億
|最低值
|502.63億
|436.14億
|380.65億
|504.66億
|平均值
|534.32億
|523.52億
|525.76億
|560.85億
|中位數
|531.51億
|525.07億
|534.47億
|574.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.91
|6.04
|13.03
|7.67
|6.20
|營業收入
|431.65億
|446.11億
|634.95億
|555.54億
|540.41億
詳細資訊請看美股內頁：
力拓公司(RIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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