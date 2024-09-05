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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至3.23元，預估目標價為205.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 14:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.37元下修至3.23元，其中最高估值4.68元，最低估值2.52元，預估目標價為205.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.68(4.68)7.9311.314.66
最低值2.52(2.52)4.216.9411.54
平均值3.43(3.46)6.189.1713.1
中位數3.23(3.37)6.149.1613.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值357.14億388.80億413.92億480.21億
最低值343.63億355.86億371.55億422.94億
平均值348.82億368.85億391.78億449.27億
中位數348.17億369.70億392.01億444.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-2.33-10.06-1.61
營業收入330.06億296.54億332.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEV

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