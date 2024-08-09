鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為199.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.65元下修至3.5元，其中最高估值4.68元，最低估值2.52元，預估目標價為199.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.68(4.7)
|7.02
|9.65
|14.66
|最低值
|2.52(2.52)
|4.21
|6.94
|11.54
|平均值
|3.52(3.55)
|5.92
|8.92
|13.1
|中位數
|3.5(3.65)
|5.74
|9.05
|13.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|353.23億
|378.75億
|413.92億
|480.21億
|最低值
|343.63億
|355.86億
|371.55億
|422.94億
|平均值
|348.02億
|366.93億
|390.14億
|451.58億
|中位數
|347.99億
|366.38億
|384.77億
|451.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|營業收入
|330.06億
|296.54億
|332.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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