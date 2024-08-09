search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為199.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.65元下修至3.5元，其中最高估值4.68元，最低估值2.52元，預估目標價為199.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.68(4.7)7.029.6514.66
最低值2.52(2.52)4.216.9411.54
平均值3.52(3.55)5.928.9213.1
中位數3.5(3.65)5.749.0513.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值353.23億378.75億413.92億480.21億
最低值343.63億355.86億371.55億422.94億
平均值348.02億366.93億390.14億451.58億
中位數347.99億366.38億384.77億451.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS------
營業收入330.06億296.54億332.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEV

相關行情

台股首頁我要存股
GE Vernova Inc.173.75-1.95%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty