多重因素制約AI系統落地 蘋果「新iPhone時刻」何時到來？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-13 08:37

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安卓廠商 AI（人工智慧）手機面市近一年之際，蘋果 (AAPL-US) 在本周發表首款 AI 手機 iPhone16，但 iPhone16 支援的 AI 功能，卻未能在全球全面落地，而是分地區漸次落地。

「蘋果 AI 將成為用戶換手機的理由。」上個月蘋果執行長庫克曾如此表示。問題是，iPhone16 還能驅動蘋果迎來「新 iPhone 時刻」嗎？

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蘋果智慧（Apple Intelligence）是蘋果今年 6 月在開發者大會推出的全套 AI 套件，蘋果稱其是一種基於個人場景的生成式 AI 系統，能提供圖像創作等智慧化功能，本質上它相當於安卓手機廠商的 AI 大模型，蘋果擬將其賦能至旗下所有終端，實現 iOS 閉環系統的智慧聯網。

據《證券時報》周五（13 日）報導，對於 iPhone16 未來會如何影響蘋果發展，IDC 研究總監 Nabila Popal 表示，儘管今年蘋果推出的智慧手機有很多亮點，但由於蘋果智慧沒有完整語言支援，所以新產品很難帶來太多增長，其作用更多是阻止蘋果衰退（否則情況可能會更糟）。

Counterpoint Research 分析師預計，蘋果智慧對出貨量和收入增長的影響會在 2025 年及以後更加明顯，因為 AI 的推出在功能和地區方面有分階段，今年 iPhone 收入將保持平穩。

「雖然有很多令人興奮的事情，但蘋果智慧完整功能的延遲推出，感覺像是錯失了機會，這可能會在短期內影響蘋果 iPhone 銷量。」Canalys 分析師周樂軒說。

根據周樂軒的看法，這次發表會是蘋果奠定 AI 硬體基礎的第一步，但蘋果與競爭對手在 AI 領域真正要有差異化，得等到蘋果下一次在 WWDC 期間發布軟體。