美國擴大課徵關稅前夕 9月電芯價格估好轉

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-16 18:39

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美國拜登政府即將在 9 月 27 日大幅上調對中國進口的關稅，包括電動車、電動車電池等。TrendForce 認為，受海外關稅政策調整等不確定因素的擾動，電池廠商可能在鋰價臨近底部時開啟提前備貨，帶動 9 月產業迎來階段性需求好轉。

TrendForce 最新研究結果顯示，8 月鎳、鈷、鋰等電池金屬市場行情持續走弱，相關原料價格繼續走跌，其中鋰輝石精礦跌幅擴大，較 7 月跌幅達 16%，部分鋰精礦價格已下探到每噸 800 美元以內。

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電池級碳酸鋰繼 7 月跌破 9 萬元人民幣 / 噸後，8 月進一步跌破 8 萬元 / 噸，跌至新一輪歷史低點，再加上鈷鹽、鎳鹽價格續跌，引發正極材料、電解液等電池材料價格連動走跌。

TrendForce 指出，由於鋰離子電池材料成本的下移，電芯價格繼續下跌。8 月動力電芯價格較 7 月下跌 4%，其中方形鐵鋰動力電芯均價跌破人民幣 0.4 元 / Wh，方形三元和軟包型三元動力電芯月均價分別為 0.46 元 / Wh、0.48 元 / Wh。

儲能電芯方面，8 月大儲市場需求持續好轉，帶動 314Ah 訂單的持續增長，儲能電芯產品向大容量方向迭代的趨勢不變，電芯價格延續下跌趨勢，8 月磷酸鐵鋰儲能電芯均價降至約 0.35 元 / Wh，較 7 月下跌 6%。

TrendForce 表示，碳酸鋰價格在 8 月下旬跌至谷底後已開始止跌回穩，雖然目前中國碳酸鋰供給端過剩壓力仍存，但上游減產的效果將逐步顯現，尤其是產業鏈經歷一段時間的去化庫存後，預期隨著傳統旺季 (9-10 月) 來臨時需求的改善，短期將帶動鋰鹽價格的階段性小幅反彈，長期來看，鋰資源整體供過於求的格局暫未逆轉，碳酸鋰長期價格趨勢仍將以跌為主。

由於目前下游需求已有起色，正極材料廠和電芯廠上修產量計畫，同時中國新能源汽車仍面臨在美國、加拿大、歐洲等海外市場加徵關稅的貿易風險。