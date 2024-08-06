TrendForce：7月電芯價格微跌2% 8月估繼續探底

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-06 14:34

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研調機構 TrendForce 今 (6) 日表示，7 月動力電池需求端整體平穩，但受正極材料價格持續走跌，同時鈷、鎳、銅等電池金屬價格下跌，尤其是銅價大幅走跌，帶動電池材料成本繼續下滑，使得電芯價格微跌，7 月動力電芯價格較 6 月微降 2%，其中方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元動力電芯月均價分別為人民幣 0.48 元 / Wh、0.41 元 / Wh 和 0.50 元 / Wh。

值得關注的是，由於美國等海外市場實施加徵關稅政策等影響，7 月下旬電池廠已出現庫存回補現象，帶動 8 月產業鏈上游訂單增加，不過因鋰價跌勢不變，價格持續下探，跌幅則有機會趨緩。

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儲能電芯方面，7 月市場需求轉弱，業界生產量較前一個月下滑，同時原料端正極材料、電解液、銅箔價格均有不同程度下跌，難以對儲能電芯價格形成支撐，加上更具成本優勢的 280Ah 及以上大容量電芯出貨占比持續提升，7 月磷酸鐵鋰儲能電芯產業在低價殘酷競爭下，均價降至約 0.38 元 / Wh，月減 9%。